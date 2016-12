Handball HBW bricht den Bann in Lemgo

Der Erfolg hat historischen Charakter – zum ersten Mal überhaupt entführte ein HBW-Team zwei Punkte aus dem Lipperland. Und die stehen dem HBW gut zu Gesicht. Mit nun 9:19 Punkten machten die Schwaben einen Satz vom 15. auf den 13. Tabellenplatz. "Ich bin natürlich sehr zufrieden mit den beiden Punkten. das war das wichtigste", sagte HBW-Coach Sigtryggsson nach der Partie.

Dabei lief es zunächst wie schon so häufig, wenn der HBW in der Fremde am Ball war: Satte acht Minuten dauerte es, ehe Tim Nothdurft der erste Treffer für die Gäste gelang, Lemgo hatte zu diesem Zeitpunkt schon dreimal eingenetzt. Zwar brachten Markus Stegefelt per Siebenmeter und der starke Torhüter Tomáš Mrkva – er traf in Überzahl ins verwaiste TBV-Tor – das Sigtryggsson-Team auf 3:4 heran (12.), aber Lemgo legte wieder vor, führte bis in die Schlussphase der ersten Halbzeit, ehe Lars Friedrich – er war mit 7/1 Toren der beste Schütze des Abends – mit dem 9:9 der Ausgleich gelang. Der Ex-Balinger Christoph Theuerkauf traf zwar noch zum 10:9, aber Martin Strobel sorgte für den 10:10-Pausenstand.

Doch der TBV erwischte mit einem 3:1-Lauf auch den besseren Start in den zweiten Abschnitt. Zwar glich Nothdurft per Konter zum 13:13 aus, aber Lemgo antwortete mit einem Doppelpack. Doch dann die entscheidende Phase. In elf Minuten gestattete der HBW den Hausherren lediglich einen Treffer und schenkte ihnen vorne sieben Stück ein. Mit einem Hattrick schloss Friedrich den 7:1-Lauf zur 21:16-Führung ab. Neun Minuten vor Schluss lag der HBW auf Kurs. Doch es wurde noch einmal spannend. Mit drei Treffern in Serie schoss sich Lemgo auf 19:21 (55.) heran. Dann sorgte Tobias Wagner mit dem 22:19 für die Erlösung, Nothdurft machte mit dem 23:19 den Deckel drauf. Mehr als das 20:23 durch Anton Mansson gelang dem TBV nicht mehr.