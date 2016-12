Handball HBW bietet dem Meister die Stirn

Harter Kampf, doch am Ende zu viele Fehler. Der HBW Balingen-Weilstetten zeigte, dass der amtierende deutsche Meister, die Rhein-Neckar Löwen aus Mannheim zu schlagen sind. Zu viele eigene Fehler auf Seiten der Gallier von der Alb verhinderten jedoch, dass am Samstag in der Sparkassen-Arena die Sensation gelang.