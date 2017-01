Handball Für JSG reicht es erneut zum Sieg

Für die A-Jugend der JSG Balingen-Weilstetten hat es am Freitagabend in der Bundesliga-Südstaffel erneut zum Sieg gerreicht. Zu Gast in der Balinger Sparkassen-Arena war der Nachwuchs des Zweitligisten HSG Konstanz. Gegen den Tabellenzweiten war es ein hartes Stück Arbeit.

Die Trainer Tobias Hotz und Christoph Foth hatten ihr Team jedoch gut auf den Tempohandball des Gegners eingestellt. Vor 180 Zuschauern zog die JSG ihre Linie durch, hielt die Fehlerquote niedrig und siegte am Ende verdient.