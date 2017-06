In erster Linie gilt es für den HBW in der Offensive einen sicheren Ball zu spielen und die Angriffe abzuschließen, um so das Konterspiel der Flensburger zu unterbinden. "Es darf uns nicht passieren, dass wir es ihnen zu leicht machen", sagt Sigtryggsson. In der Vorrunde machte es der HBW dem Team von Trainer Ljubomir Vranjes in der Flens-Arena zu leicht. Damals lagen die Schwaben schnell mit 2:10 im Hintertreffen und kassierten am Ende eine herbe 18:36-Niederlage.

Verzichten muss HBW-Coach Sigtryggsson am Sonntag auf die verletzten Lars Friedrich, Markus Stegefelt, Dennis Wilke und Davor Dominikovic. Ob Sascha Ilitsch (Knieprobleme) auflaufen kann, entscheidet sich erst kurzfristig. Torhüter Tomáš Mrkva zog sich am vergangenen Samstag bei der 29:36-Heimpleite gegen Göppingen eine Leistenzerrung zu und steht dem Team in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung. Damit bilden nun Peter Johannesson und Viacheslav Saldatsenka das Torhüter-Gespann.

Weitaus geringere Personalsorgen hat SG-Trainer Vranjes – lediglich Linkshänder Holger Glandorf (Daumen-Operation) muss passen.