Handball Es geht doch! HBW fährt ersten Sieg ein

Aber die Gäste schlugen zurück und gingen ihrerseits durch Erik Schmidt wieder mit 13:12 in Front. Der TSV-Kreisläufer musste im Anschluss nach einem Foul an Nationalspieler Martin Strobel auf die Bank, doch der HBW konnte die Überzahl nicht nutzen, die Niedersachsen zogen wieder auf 15:12 (25.) davon. Balingen-Weilstetten kämpfte sich zurück und drehte mit vier Treffern in Folge den Spielverlauf zur 16:15-Führung, mit der es auch in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel sorgten Kunkel per Siebenmeter und Markus Stegefelt zum 19:16 (35.) erstmals für eine Drei-Tore-Führung. Als dann Keeper Peter Johannesson einen Ball parierte und Stegefelt auf 20:16 erhöhte, standen die 2150 Zuschauer in der Balinger Sparkasse-Arena Kopf.

Der HBW verteidigte in der Folge eine Drei-Tore-Führung. und baute diese sogar auf 25:20 (48.) aus, nachdem Keeper Tomas Mrkva gleich zwei Siebenmeter von Lehnhoff entschärft hatte.

Hannover kam zwar auf drei Treffer heran, aber dank des starken Strobel, der gleich mehrmals traf, ließ der HBW den Gegner nicht näher ran. In der Schlussphase wurde es noch einmal dramatisch: Torge Johannson verkürzte auf 27:29. Doch als Kai Häfner in der Schlussminute verwarf und Friedrich das 30:27 markierte, war der Drops gelutscht. HBW Balingen-Weilstetten: Mrkva, Johanesson; Foth (1), Flohr, Hausmann (3), Friedrich (9), Nothdurft (3), Strobel (6), Kunkel (6/5), Krieg, Stegefelt (2) Dominokovic, Remmlinger, Zobel.

TSV Hannover-Burgdorf: Ziemer, Semisch; Johannsen (4/4), Patrail (3), Kisum, Hykkerud, Lehnhoff (6/2), Häfner (4), Böhm, Karason (1), Schmidt (5), Olsen (2), Kastening (2).