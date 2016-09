Handball HBW verpatzt den Saisonstart

Auch der zweite Heimauftritt der Saison hat gezeigt: beim HBW fehlt es momentan an der Durchschlagskraft im Angriff. Vor allem, als der GWD Minden in der Schlussphase HBW-Kapitän Martin Strobel mit einer 5-1-Deckung aus dem Spiel genommen hatte, lief in der Offensive der Schwaben überhaupt nichts mehr. "Martin kann es auch nicht alleine machen", ärgerte sich Coach Rúnar Sigtryggsson im Anschluss an die Partie. Er forderte mehr Cojones von seiner Mannschaft: "Da haben wir nicht die Eier, um die richtigen Aktionen im Angriff zu machen. Keiner hat sich in die 1-gegen-1-Situation getraut – außer Jannik Hausmann vielleicht. Der hatte allerdings Pech, dass sein Wurf nicht ins Tor ging."

Vor allem von den Rückraumpositionen ging zu wenig Gefahr aus. Dadurch konnte die Mindener-Abwehr passiv verteidigen. So war auch das Spiel über den Kreis nie ein Faktor. "Die Spieler haben nur geworfen, wenn es die einzige Möglichkeit war. Sie müssen sich aber auch einfach mal trauen, hochzugehen und den Ball aufs Tor zu bringen", fordert der Trainer. In etwa so, wie es der Mindener Christoffer Rambo bei seinen sechs Toren getan hat.

Das wäre vor allem für die kommenden drei Herkulesaufgaben wichtig. Denn, wenn man in Göppingen, Kiel oder Berlin so mutlos auftritt "dann gehen wir auf jeden Fall unter", ist sich Trainer Sigtryggsson sicher.