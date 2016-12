Handball DHB-Pokal: Löwen machen mit HBW kurzen Prozess

Nur fünf Tage nach dem couragierten Auftritt der Gastgeber bei der 28:33-Heimniederlage gegen die Löwen im Liga-Spiel sahen die rund 2100 Zuschauer in der Balinger Arena eine Partie, der die Gäste prompt den Stempel aufdrückten. Zweimal Andy Schmid, zweimal der am Samstag noch geschonte Alexander Petersson, und die Löwen führten nach knapp sieben Minuten mit 4:0, ehe Lars Friedrich zum ersten Mal für den HBW einnetzte. Zwar setzten die Hausherren in der Folge auch ihre Treffer, sie mussten gegen die im Vergleich zum Samstag aber deutlich verbesserte Abwehr der Mannheimer gewaltig für ihre Torerfolge ackern.

Wesentlich leichter kam da der Deutsche Meister zu seinen Toren und setzte sich bis zur 20. Minute auf 12:6 ab. HBW-Coach Sigtryggsson ließ seine Jungs nun mit sieben Mann angreifen, allerdings nicht mit dem erhofften Erfolg. Als Gudjon Valur Sigurdsson mit einem Wurf über das gesamte Spielfeld zum 16:8 traf (27.), war es bereits das zweite Empty-Net-Goal der Gäste. Kurz darauf machte es Gedeon Guardiola seinen Teamkollegen beim 17:8 nach. Immerhin sorgten Tobias Wagner und Martin Strobel mit ihren Treffern sowie Keeper Tomas Mrkva mit einem parierten Siebenmeter in der Schlussphase des ersten Abschnitts dafür, dass der HBW "nur" mit einem 10:17-Rückstand in die Pause ging.

Gleich nach dem Seitenwechsel erhöhten Sigurdsson und Hendrik Pekeler auf 19:10 für die Gäste (34.) – die Vorentscheidung. Doch der HBW spielte auch noch mit, und so bekamen die Zuschauer noch eine muntere Partie geboten. Am Ende gewannen die Löwen ungefährdet 32:25 und freuten sich über ihren zehnten Einzug ins Final-Four. Der HBW kann sich ganz auf den Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga konzentrieren.