Haiterbach Zwölfter Arbeitstag zum Wohle der Natur

Wildberg-Gültlingen. Seit mittlerweile 24 Jahren rufen Schwarzwaldverein und Schwäbischer Albverein alle zwei Jahre zu einer gemeinsamen Landschaftspflegeaktion auf, die dem Schutz und der Pflege von Kulturlandschaften dient. In diesem Jahr fiel die Wahl auf das Naturschutzgebiet "Kapf und Bildstöckle" im Heckengäu bei Gültlingen. Lutz Peter, von der Dachorganisation des Schwarzwaldvereins, die 240 Ortsgruppen beinhaltet, organisiert alle zwei Jahre diese Landschaftspflegeaktion.

Helfer haben zum Teil eine weite Anreise

Der Arbeitstrupp, der teilweise weite Anreisen hinter sich hatte, traf sich am frühen Morgen in Gültlingen und fuhr mittels Fahrgemeinschaften zum nahe gelegenen Einsatzgebiet auf dem Gültlinger Kapf. Ihm gehörten nicht nur unzählige freiwillige Helfer an, die ihre Heugabeln und großen Arbeitswillen mitgebracht hatten, sondern auch die Vizepräsidenten der einladenden Naturschutzvereine, Werner Hillmann vom Schwarzwaldverein und Reinhard Wolf vom Schwäbischen Albverein.