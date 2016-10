Haiterbach Zentraler Internetzugang für alle

Haiterbach. Das Thema öffentliche Internetzugänge kam eher beiläufig auf, zumal die Stadtverwaltung die Planungen hierzu nicht abgeschlossen hat. Bei der Kandidatenvorstellung vor der Bürgermeisterwahl stellte ein Besucher die Frage, wie der damalige Kandidat und inzwischen wiedergewählte Bürgermeister Andreas Hölzlberger zu öffentlichem WLAN stehe. Da informierte Hölzlberger, dass es dazu erste Überlegungen gebe.

Die Stadtverwaltung, so erklärte Hölzlberger jetzt auf Nachfrage, habe sich mit ihrem EDV-Berater mit dieser Frage befasst, wenngleich noch nicht abschließend. Es gehe darum, eine Lösung zu erarbeiten, wie man das am besten machen könne. Dabei, so der Bürgermeister, gehe es aber nicht allein um die technische Seite, bei der er von vergleichsweise überschaubaren Kosten ausgeht, sondern auch um eine rechtliche Betrachtung.

Auch wenn es eine gesetzliche Änderung gegeben habe, müsse nochmals geprüft werden, wie es mit der Betreiberhaftung stehe. Dies wäre in Fällen relevant, in denen ein Internetzugang missbraucht würde, beispielsweise durch das Laden illegaler Inhalte oder in Zusammenhang mit Straftaten.