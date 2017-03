Haiterbach Wird Gewerbegebiet auf die lange Bank geschoben?

Haiterbach. Die Gemeinderatsfraktion von CDU und Freie Wähler Haiterbach beschäftigte sich in ihrer jüngsten Sitzung eingehend mit den aktuellen Themen in Haiterbach. Während in Ober- und Unterschwandorf die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt laufen, stehe in Beihingen der nicht problemlose Ausbau des Schuon-Areals an. Völlig anders sieht die Situation in der Kernstadt aus, heißt es in eine Pressemitteilung der Fraktion.