In der gut besuchten Haiterbacher Festhalle hatten die Organisatoren sich Einiges einfallen lassen, um den Kids einen unterhaltsamen Nachmittag zu bieten. Nach zwei Jahren Pause hatte die Narrenzunft das frühere Event der Stadtkapelle wieder ins Leben gerufen. Zunftmeister Manuel Rapp betonte: "Die Kinderfasnet gehört einfach zu Haiterbach". Und für die erste Kinderfasnet unter der Regie der Unterschwandorfer Narrenzunft zeigte sich Manuel Rapp zufrieden: "Die Halle ist voll, was will man mehr." Der Zunftmeister kündigte an, dass es im kommenden Jahr eine Neuauflage geben wird: "Das machen wir definitiv wieder", so Rapp. Auch das Programm konnte sich sehen lassen, bei dem Bernd Renz und Monika Kieks-Schuon etliche Tänze und Showeinlagen ankündigen konnten. Mit von der Partie waren das Eltern-Kind-Turnen und das Vorschulturnen – aber auch die obligatorische Polonaise durfte nicht fehlen. Daneben präsentierte die Narrenzunft Altheim ihren Kindertanz-Zirkus. Spaß hatten die kleinen Narren ebenso bei den Mitmach-Aktionen, wie beim Saalspiel "Wir bauen eine Bobbahn". Daneben stellten die Unterschwandorfer Schlosshexen und Mühlengeister ihr Häs vor, während der Narrensamen aus Unterschwandorf seinen ersten Hexentanz auf der Bühne vor Publikum vorstellte. Abschluss war ein Showtanz der Narrenzunft. Foto: Priestersbach