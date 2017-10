Haiterbach "Wer einen Schlauch ausrollt, ist elektrisiert"

Im Rahmen einer offenen Ausschusssitzung des Kreisfeuerwehrverbandes KFV diskutierten die Kommandanten unterschiedlicher Wehren mit dem Vizepräsidenten des Landesfeuerwehrverbandes LFV Stefan Hermann, selbst Kreisbrandmeister im Zollernalbkreis. Klare Forderung der Feuerwehrfunktionäre im Landkreis sowohl an den Landesverband, als auch das Land Baden-Württemberg: eine Image-Kampagne. "Das Geld wäre da, wenn ich an den jährlichen Ehrenamtspreis denke", ärgerte sich KFV-Vorsitzender Klaus Ziegler über die Vernachlässigung der Feuerwehr diesbezüglich. "Bayern hat viel Geld in die Hand genommen, um für die Feuerwehren zu werben", lenkte er den Blick auf das Nachbarbundesland.

Ihre Leistungsfähigkeit steht und fällt mit dem ehrenamtlichen Engagement der einzelnen Feuerwehrleute. Und da, so der gastgebende Haiterbacher Kommandant Volker Renz, drücke alle Wehren der Schuh – sowohl aktive Mitstreiter für den Einsatzbedarf speziell tagsüber, als auch den Nachwuchs zu gewinnen. Nicht zuletzt veraltete Materialien in der Brandschutzerziehung dämpfen die Euphorie.

"Die Feuerwehr hätte einen Stellenwert in der Bildungslandschaft in jedem Fall verdient", sagte Hermann und berichtete von einem Pilotprojekt in Balingen und Rottenburg, die Thematik als Unterrichtsfach anzubieten. Während diese Art der Freizeitbeschäftigung noch nicht so in den Schulen angekommen sei wie andere Hobbys, nahm er aber auch die Feuerwehrleute selbst in Pflicht. "Wenn wir es schaffen, dass jeder Kamerad eine Person mitbringt, ist schon eine Grundlage geschaffen", stellte er fest.