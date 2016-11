Haiterbach Wenn Helfen zur Belastung wird

Haiterbach. Rettungsdienste und Feuerwehren sehen und erleben bei Ihren Einsätzen manchmal Dinge, die keine Zeitung und kein Fernsehsender veröffentlicht. Bei einem speziellen Tagesseminar in Haiterbach für Rettungskräfte, Polizei, THW, DLRG, Notfallseelsorger und Feuerwehr ging es nun genau um diese unbequemen und belastenden Schattenseiten für Helfer. Der renommierte Gastdozent Günter Nuth gab als Fachberater praxisorientierte Hilfe für den Umgang für und mit solchen Belastungen, die sich Rettungskräfte häufig leider erst sehr spät eingestehen.

Außenstehende können sich Belastungen nur schwer vorstellen

Wenn ein Unglück passiert, sind die freiwilligen Helfer der Feuerwehr in der Regel als erstes am Einsatzort. Diese Hilfe wird von Außenstehenden gewürdigt und von den Gemeinden geehrt. Doch Einsätze mit Kindern oder wenn sich Retter und Opfer kennen oder sie einen Kameraden im Einsatz verlieren, sind für jeden Helfer extrem belastend. Seminare wie dieses in Haiterbach sollen Rettungskräften daher den Umgang mit bereits erlebten Einsätzen und Belastungen vereinfachen und auch Rettungskräften helfen, sich auf solche Einsätze vorzubereiten.