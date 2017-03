Haiterbach Weniger Asylbewerber untergebracht

Die 59 in Haiterbach lebenden Asylbewerber verteilen sich auf die Kernstadt und zwei Stadtteile. In Beihingen und in Oberschwandorf sind sie jeweils in einem Haus der Stadtverwaltung untergebracht. In Haiterbach direkt verteilen sie sich auf fünf Häuser beziehungsweise Wohnungen.

Der Status der Asylbewerber ist dabei unterschiedlich. Familien aus dem Kosovo. Mazedonien und Serbien hätten eine dreimonatige Aufenthaltsgestattung. Eine Anerkennung hätten dagegen zwei Einzelpersonen sowie drei Familien aus Syrien.

"Die oberste Priorität der Flüchtlinge ist es jetzt, die deutsche Sprache zu lernen", sagt Schad.

Eine wichtige Rolle bei der Betreuung würden dabei das Mehrgenerationenhaus sowie die ehrenamtlich im Asylbereich engagierten Mitarbeiter spielen.