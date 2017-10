Haiterbach Waldach soll naturnah und erlebbar werden

Neben der Fertigstellung dieses Abschnitts geht es nun an den Abbruch der Bachmauern bis kurz vor Beginn der Waldachbrücke. Hier wird das Bachbett ebenfalls naturnah gestaltet. Anstelle der Betonmauern werden Flussbausteine aus Sandstein zur seitlichen Abgrenzung verwendet. Im Bereich des Heimatmuseums/Dorfplatz ist ein Zugang mit Sandsteinstufen geplant, damit man an das zukünftige Bachbett gelangen kann. Mit samt drei, vier Stellen, an denen ein direkter Zugang zur Waldach gebaut wird, soll der Fluss naturnah und erlebbar gestaltet werden.