Haiterbach Von der guten Resonanz überrascht

Haiterbach. Anschließend zeigten sich die Veranstalter vom Stadtseniorenrat und der Stadtverwaltung nach der gelungenen Premiere angenehm überrascht von der guten Resonanz. "Wir fassen sicher eine Neuauflage ins Auge, wenn auch nicht im jährlichen Rhythmus", erklärte Rosemarie Palmer, Sprecherin des Stadtseniorenrates.

Wie Bürgermeister Andreas Hölzlberger feststellte, ist der Stadtseniorenrat bereits mit einigen Aktionen in der Stadt aktiv geworden. Und so fand es der Rathauschef gut, dass jetzt unter der Federführung von Rosemarie Palmer das Thema Gesundheit aufgegriffen wurde – immer ein "Kernthema" mit vielen Facetten in der heutigen Gesellschaft. Nicht weniger erfreulich fand Andreas Hölzlberger, dass gleich beim Debüt der Gesundheitsmesse 23 Aussteller mit an Bord waren.

"Wir haben jetzt Neuland betreten"