Haiterbach Viel Unterstützung für junge Eltern

Haiterbach. Bei Kaffee und Kuchen kamen einige Eltern auf Einladung des Mehrgenerationenhauses in der Haiterbacher Seniorenanlage Rosengarten zusammen. Vertreter verschiedener örtlicher Einrichtungen stellten sich und ihr Angebot in diesem gemütlichen Rahmen kurz vor und standen anschließend für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Zielgruppe der Veranstaltung waren Eltern, deren Kind in den vergangenen zwölf Monaten geboren wurde.

Monika Kieks-Schuon informierte über die Angebote des Zwergennestle und des Turn- und Sportvereins (TSV). Das Zwergennestle ist ein Verein, der sich der pädagogischen Betreuung von Kleinkindern im Alter von null bis drei Jahren widmet. Die Öffnungs- und Betreuungszeiten sind flexibel.

Der TSV bietet verschiedene Turngruppen, abhängig vom Alter der Kinder, an. Bei "Babys in Bewegung" sollen die Kinder mit allen Sinnen erleben und lernen. Die Gruppe ist für Kinder bis zwölf Monate ausgelegt. Ab einem Alter von eineinhalb Jahren können Kinder und Eltern sich im Eltern-Kind-Kurs sportlich betätigen. Drei bis sechs Jahre alte Jungen und Mädchen können sich in den verschiedenen Vorschulturngruppen austoben. Für Mütter bietet der TSV eine Damengymnastikgruppe an.