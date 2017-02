Haiterbach Viel Lob von Zuschauern erhalten

Haiterbach-Unterschwandorf. Wärmen am Feuer – das war für Schlosshexen und Mühlengeister gestern Abend sicher nicht die unangenehmste Vorstellung, nachdem man am Nachmittag am Umzug in Ergenzingen beteiligt war und dort einiges an Feuchtigkeit abbekam. Angenehm zumindest, wenn man nicht Adelheid heißt und im Mittelpunkt der letzten närrischen Handlung der Saison ist und somit im Feuer landet.

Bürgermeister bekommt Schlüssel und die Macht wieder zurück

Bevor Zunftmeister Manuel Rapp den Rathausschlüssel an Bürgermeister Andreas Hölzlberger zurückgab, dem er denselben zusammen mit der Macht am Schmottzigen entrissen hatte, blickte Rapp auf die Höhepunkte der Saison zurück. Hervorzuheben sei, dass die Narrenzunft Unterschwandorf bei den Umzügen, an denen sie teilgenommen habe, viel Lob von den Zuschauern bekommen habe. Ganz schadlos blieb die Unterschwandorfer Zunft in dieser Fasnet nicht. So hielt Rapp fest, dass der Bobby Car mit einem Achsbruch ausgefallen sei.