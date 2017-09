Haiterbach Vertrag mit Diakonie verlängert

Aus den Sitzungsunterlagen ging hervor, dass für diese Leistung im Jahr 2016 letztlich 39 000 Euro abgerechnet wurden. Der Ansatz lag bei 29 000 Euro, die Grundlage dafür jedoch bei sechs Kindergartengruppen. In der Zwischenzeit waren aber in den Kindergärten Brunnenstraße und Zehntscheuer weitere Gruppen eingerichtet worden.

Die Tätigkeit in Haiterbach wird von Elfriede Stephan, Fachbereichsleiterin Kindertagesstätten beim Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald, wahrgenommen. Sie gab den Stadträten in der Sitzung dann auch einen Einblick in die Tätigkeitsfelder und Aufgaben­

Dazu gehöre unter anderem die Erarbeitung und Einstieg in ein Qualitätshandbuch, in denen Themen wie Aufnahmegespräche, Zeckenbrief, Private Handynutzung und einen Verhaltenskodex zum Umgang mit Schutzbefohlenen enthalten sind.