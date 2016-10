Haiterbach Unfall mit drei Promille im Blut

Haiterbach. Nachdem ein 41-Jähriger am frühen Samstagabend stark alkoholisiert einen Unfall hatte, entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Fahrer war zuvor die Karlstraße in Haiterbach abwärts gefahren. An der Kreuzung mit der Salzstetter Straße bog er nach rechts in Richtung Stadtmitte ab. Beim Abbiegen kam er zu weit nach links und fuhr auf die dortige Verkehrsinsel auf und fuhr das dortige Verkehrszeichen um. Der ortsunkundige Fahrer verließ im Anschluss die Unfallstelle. Sein Fahrzeug ließ er stehen. Aufgrund der Mithilfe von einem Zeugen konnte der Unfallverursacher in der Nähe wenig später von der Polizei aufgegriffen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer knapp drei Promille Alkohol im Blut hatte. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.