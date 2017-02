Haiterbach Tolle Stimmung bei der Gugga-Fasnet

Heiß her ging’s bis spät in die Nacht, gefeiert wurde gemeinsam mit vielen befreundeten Fasnetsgruppen. Musikvereine und Narrenzünfte mit Guggenmusikern und Hexengruppen aus der näheren und weiteren Umgebung waren nach Haiterbach angereist, um mit den Kuckuck’s Gugga Party zu machen und bei der Hallenfasnet aufzutreten. Zehn befreundete Gastvereine verwandelten mit ihrer Guggenmusik und Showeinlagen die Halle in einen Partytempel, wo zu Stoßzeiten kaum noch ein Stehplätzchen zu ergattern war.

"Der Zuspruch wird immer größer"

Den Auftakt zur Veranstaltung machten die Kuckuck’s Gugga als Gastgeber mit einem kleinen Tanz im neuen Häs, das in leuchtendem Blau und Orange mit Fellbesatz daher kommt. Vor jedem Auftritt werden alle Mitglieder einheitlich geschminkt. Damit alle in einer Stunde vorbereitet sind, läuft das mittels Airbrush und Schablone ab.