Haiterbach Telefonwerbung für die Bibel

Im Lutherjahr streife man zwar auch die Reformation, Mittelpunkt sei es aber, die Bibel zu den Menschen zu bringen, sagt Bahret. Das geschieht in 30 Seminaren mit meist mehreren Einheiten, die in allen Orten stattfinden.

Die Bibel werde vermutlich als nicht einfaches Thema wahrgenommen, doch keiner müsse sich Gedanken wegen einer möglicherweise nicht ganz so großen Bibelfestigkeit machen. Es gebe auch niederschwellige Angebote, Einführungskurse in die Bibel, verweist Diakon Ricarda Vallon beispielsweise auf den Alpha-Kurs. Oder Hilfestellungen für die Lebensgestaltung. Oder noch grundlegender, wie Pastor Richard Baumgärtner von der Gemeinde Gottes aufzeigt. Ein Seminar das die Frage aufgreift, ob es Gott überhaupt gibt. So reicht die Bandbreite bis zu anspruchsvolleren Teilen des bekannten Buches, beispielsweise die Offenbarung.

Man habe viele hochkarätige Referenten, sagt Bahret. Ein Publikumsmagnet dürften auch die vier Abende mit Ulrich Parzany sein, der 2012 in Haiterbach jeweils 600 Besucher anzog.

Die Organisatoren selbst haben gute Argumente für die Teilnahme. Baumgärtner etwa sagt, dass ihm die Bibel persönlich viel geholfen habe. Da wolle er neugierig machen. Manfred Fuchs von der evangelischen Kirchengemeinde Haiterbach zeigt auf, dass die Bibel schon viel vorher beschrieben habe und sie auch bei all den schwierigen Situationen in der heutigen Welt helfen könne. Man finde vieles, was auf aktuelle Zeit zutreffe.

Bis 22. Januar sollten die Anmeldungen erfolgen – mit einer gewissen Flexibilität für Kurzentschlossene, zumal die Angebote, die auch für Jugendliche etwas zu bieten haben, bis in den April hinein reichen.

Für die Teilnahme wird jeweils eine Spende von 15 beziehungsweise acht Euro erbeten.

Dank Zuschüssen und der Referenten, die überwiegend nur die Fahrtkosten erstattet haben wollen, gehe man davon aus, kein allzu großes Loch in die Finanzen zu reißen, sagt Bahret.

Weitere Informationen: www.bibelkongress.de