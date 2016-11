Haiterbach Stadt trennt sich von Wirtschaftsförderer

Der erste (und auch letzte) Bericht des Wirtschaftsförderers Heinrich Cruysen im Gemeinderat und der Beschluss, die Zusammenarbeit aufzulösen, hatten eine sicher nicht alltägliche zeitliche Nähe. Cruysen hatte in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats Bericht erstattet (siehe unten stehenden Artikel). Und in der anschließenden nichtöffentlichen Sitzung beschloss das Gremium, die ursprünglich zunächst auf zwei Jahre ausgelegte Zusammenarbeit vorzeitig auf Ende Dezember zu beenden.

Das bestätigte Bürgermeister Andreas Hölzlberger gestern auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. In den vergangenen Monaten waren an verschiedenen Stellen – unter anderem auch in Gemeinderatssitzungen – kritische Stimmen an der Wirtschaftsförderung laut geworden. Da hatte Hölzlberger die Arbeit verteidigt und erklärt, dass Cruysen zunächst Kontakte mit den Unternehmen knüpfen müsse.

Zwar wählte der Bürgermeister auch gestern seine Worte mit Bedacht. Doch die Botschaft ist klar: Es ist weniger an Förderung herausgekommen als man sich bei der Schaffung der Stelle erhofft hatte: "Die Ergebnisse sind überschaubar."