Haiterbach Spiel und Spaß stehen im Vordergrund

Beim VfR wird kein Leistungsturnen betrieben. Auch wenn man immer wieder mit Geräten arbeite, sei es nicht das Ziel. Im Vordergrund stehe Spiel, Spaß und die Schulung der Motorik. Vor allem beim letzteren Punkt hat Genger eine Veränderung in den vergangenen Jahren festgestellt. Die motorischen Fähigkeiten bei Kindern, beispielsweise das Fangen eines Balles, seien heute nicht mehr ganz so selbstverständlich. Deshalb legt man bei den Übungsabenden jeweils freitags, viel Wert darauf. So werde beispielsweise geklettert oder auch mit vielen Gegenständen aus dem Haushalt gearbeitet, es werde Völkerball und Brennball gespielt, erklärt Stefanie Genger. Die Volleyball-Gruppe hat sich mittlerweile zu einem festen Kern entwickelt mit durchschnittlich acht bis zehn Spielern, unter der Leitung von Björn Straub und stellvertretend von Philipp Brenner.

Auch wenn man nicht für Wettbewerbe trainiert, ist das Kinderturnen Beihingen schon zwei-, dreimal zum Gaukinderturnfest gefahren. Allein auch, um den Kindern zu zeigen, was dort alles geschieht. Überhaupt gibt es viele Freizeitaktionen, die Spaß bringen sollen. Angefangen von mehreren Schwimmbad- und Kinobesuchen, Schlittschuhlaufen und Klettern. Es gab viele Zeltlager auf dem Sportplatz, Grillfeste und Übernachtungen in der Turnhalle. Gemeinsam mit der Fußballjugend besuchten sie etliche Male den Erlebnispark Tripsdrill. Man feierte unzählige Faschings-Partys im Sportheim und in der Turnhalle.

Gefeiert wird auch am Samstag. Um 10.30 Uhr beginnt der Wettbewerb "Klein mit Groß", 12 Uhr ist Mittagessen, 13 Uhr Aufführungen der Turnabteilung, 14 Uhr Völkerballturnier, 16.30 Uhr Menschenkicker-Turnier.

Weitere Informationen: kinderturnen@vfr-beihingen.de