Haiterbach. Am Sonntag, 16. Juli, singt der "Seniorenchor Kreis Calw" beim Gottesdienst in der Oberschwandorfer Kirche. Beginn ist um 10 Uhr. Der Seniorenchor wurde 2007 gegründet und feiert somit in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Zurzeit besteht der Chor aus 36 Sängern, die aus 18 Gemeinden, überwiegend im Kreis Calw, kommen. Der jüngste Sänger ist 63 Jahre alt, die beiden ältesten 83 – 26 Sänger haben die 70 überschritten. Sechs bis acht Auftritte hat der Seniorenchor im Jahr. Neben Gottesdiensten gestaltet der Chor auch Seniorennachmittage, singt bei Geburtstagen und Goldenen Hochzeiten und wirkt bei anderen Veranstaltungen mit. Das Repertoire für die verschiedenen Auftritte umfasst mittlerweile mehr als 100 Lieder. Neben Kirchenliedern sind das schwäbische, russische und italienische Volksweisen sowie Heimat-, Weihnachts- und Grablieder bis hin zu lustigen Trinkliedern. Foto: Palik