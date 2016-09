Haiterbach Seit diesem Sommer 50 Prozent Umsatzplus

Für das Jahr 2017 ist ein weiterer Ausbau dieses umsatzstarken Standbeins geplant, dem Firmenchef Horst Schuon auch für die Zukunft gute Wachstumsprognosen gibt. "Logistik und Fulfillment im Online-Handel werden immer mehr gefragt sein, weil Deutschland als Produktionsstandort unattraktiver geworden ist und deshalb ständig Waren für diese florierende Branche vorgehalten werden müssen", sagt der Unternehmer.

Von den Standorten Haiterbach, Horb und Heilbronn aus werden nun mehr als 25 000 Produkte versandt, darunter beispielsweise Papierwaren, Textilien, Tierfutter, Wein, Uhren und Werbemittel an Endkunden in aller Welt. Im Schnitt wickelt Gebrüder Schuon Logistik mittlerweile täglich bis zu 5000 Aufträge ab, was bereits einer Verdopplung entspricht. Für dieses Jahr rechnet die Unternehmensgruppe deshalb mit 1,2 Millionen Aufträgen.

Dafür sind die Logistik-Spezialisten bestens gewappnet, wurde doch der Fuhrpark mit sechs neuen Auflegern auf den aktuellsten Stand gebracht und auch zwei neue Zugmaschinen sind seit diesem Jahr im Einsatz. Der Großteil der Ware wird allerdings über Paketdienstleister verschickt.

Die Gebrüder Schuon Logistik zählt nach Übernahme von 25 Mitarbeitern der Firma Christ aktuell 150 Beschäftigte an ihren Standorten. Weitere Mitarbeiter werden gesucht.

Damit neben dem Alltagsgeschäft des Logistik-Unternehmens der Umzug der 20 Neukunden reibungslos über die Bühne gehen konnte, sei seine Familie bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gefordert gewesen, berichtet Horst Schuon, sogar an den Wochenenden. "Sowas funktioniert nur, weil im Extremfall meine Familie immer zusammenhält."

Voraussetzung für die Übernahme war nämlich die Räumung der Christ-Lagerhalle in Stuttgart innerhalb von zehn Wochen.

"Das bedeutete für uns nicht nur die Verlagerung von 6000 Paletten und 18 000 Kleinlastträger, sondern auch die komplette EDV-technische Einbindung der Verkaufsabwicklung in unser System", sagt der Unternehmer, "bei letzterem war vor allem unsere IT-Abteilung gefragt." In Horb habe man durch Optimierungsschritte weitere Lagerflächen erschließen können.

Im Zuge des deutlichen Wachstums wird Norman Schuon zum Jahresende in die Unternehmensgruppe Gebrüder Schuon Logistik einsteigen. Der Sohn von Horst Schuon war bislang im Vertrieb bei der fischertechnik der Unternehmensgruppe fischer aktiv. "Wir freuen uns beide schon auf die Zusammenarbeit", sagt der 25-Jährige. Für das Fuhrpark-Management zeichnet nach wie vor Willi Schuon verantwortlich.