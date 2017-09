Haiterbach Schüler für Unternehmen begeistern

Die Jobmesse ist Teil der in Klasse fünf beginnenden Berufswegeplanung der Burgschule. Dazu gehören neben der Jobmesse auch andere praxisorientierte Veranstaltungen wie die Berufstage und Betriebsbesichtigungen. "Wir hoffen, unsere Schüler kennen die Betriebe irgendwann", erklärte Thomas Christ.

Dass das Konzept Früchte trägt, war bei der diesjährigen Jobmesse zu sehen. In fast jedem der 13 Betriebe, so Christ, seien ehemalige Schüler der Burgschule beschäftigt. Ein paar davon waren am Samstag sogar an den Ständen vertreten und informierten nun ihrerseits die Jugendlichen. "Das", so der Konrektor, "ist ein Beispiel für diese gelungene Kooperation."