Haiterbach Schauübungen sollen Aufmerksamkeit wecken

Für Kinder hatte die Jugendfeuerwehr eine Spielstraße aufgebaut, wo Kegel mit dem Wurf eines Schlauches umgeworfen werden mussten – keine leichte Übung. Aus Schlauchanschlüssen war eine Art Baum aufgebaut worden, die von den Kindern umgestaltet werden konnten, damit sie einfach mal in Berührung kommen mit Bestandteilen einer Feuerwehrausrüstung.

Spektakulär war die Vorführung, was passiert, wenn man eine Fettbrand mit Wasser löschen will. Dafür hatte die Beihinger Feuerwehr in einem Metallkasten auf einem Gestell in einem Topf Fett zum Brennen gebracht. Als dies lichterloh brannte, setzte der Feuerwehrmann einfach einen Deckel darauf – und sofort war die Gefahr gebannt. Und dann wurde Wasser hinzu gegeben: eine Stichflamme schoss empor in den Herbsthimmel. Dass dieses in einem geschlossenen Raum verheerende Folgen haben kann, wurde hier eindrucksvoll demonstriert. Brennendes Fett erreicht eine Temperatur von 300 Grad Celsius, Wasser verdunstet bei 100 Grad. Also wird das Wasser direkt zu Dampf und verteilt brennende Fettspritzer in der Küche, die sofort weiter brennen.

Zuschauer weichen immer weiter zurück

Außerdem wurde die Jugendfeuerwehr im Einsatz gezeigt. Der Nachwuchs rückte – ausgehend von der Annahme, dass eine Spraydose explodiert ist, einem Garagenbrand zu Leibe. Eine Nebelmaschine sorgte für "Rauchschwaden". Das Feuerwehrfahrzeug mit Mitgliedern der Jugendfeuerwehr an Bord drehte eine Runde im Wohngebiet und kam dann von oben zum Einsatzort. Dort wurde es in einigem Abstand zum Gebäude abgestellt, was so üblich ist, um eventuell dazu gerufenen Mannschaften Platz zu lassen. Die Jugendlichen stellten sich erst in Reihen auf und wurden eingeteilt. Zuerst wurde Löschwasser aus dem Fahrzeug eingesetzt, wozu die jungen Feuerwehrleute schnell den Schlauch einsatzbereit hatten. Dann kam der Befehl, Wasser aus der allgemeinen Wasserversorgung zu entnehmen, wofür zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr einen Schlauch an den Hydranten anschlossen. Schließlich wurde eine wahre Fontäne auf die Hecke neben der Garage gespritzt, und der Wind sorgte dafür, dass die Zuschauer immer weiter zurück wichen.

Wolfgang Braun erklärte genau, was bei den Schauübungen vor sich ging und lud interessierte zu den Übungen ein, die Montags stattfinden. An den Feuerwehrhäusern der Teilorte wird man dazu abgeholt. Am Nachmittag gab es noch Mitmachübungen der aktiven Feuerwehr Beihingen.