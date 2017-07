Haiterbach Sanierungsbedarf zeigt sich deutlich

Im Zuge einer eingehenden Brückenprüfung, die alle sechs Jahre ansteht, wurden Anfang des Jahres gleich bei drei Brücken im Stadtgebiet von Haiterbach erhebliche Mängel festgestellt (wir berichteten). Die Brücken über die Waldach bei der Gemeindeverbindungsstraße Haiterbach-Bösingen und an der Mühlstraße in Unterschwandorf sind zwar auch sanierungsbedürftig, der mit Abstand größte Bedarf besteht aber bei der Brücke in Oberschwandorf.

Während der Sanierungsarbeiten, die voraussichtlich bis 1. September dauern werden, werden der Asphalt und die Geländer erneuert sowie die Abdichtungen ausgebessert, damit kein Wasser eindringen kann. Im Grunde handle es sich um eine Betonsanierung, erklärt der Haiterbacher Bürgermeister Andreas Hölzlberger.

Insgesamt rund 157 000 Euro investiert die Stadt in die gealterten Brücken im Stadtgebiet. Der mit Abstand größte Teil – mehr als 100 000 Euro – entfällt dabei auf den Übergang in der Kapfstraße. Besonders ins Gewicht fällt dabei die Behelfsbrücke für Fußgänger, die in der Zeit der Bauarbeiten neben der "alten" aufgebaut wird. "Es wird dadurch teurer als gedacht", meint Hölzlberger.

Autofahrer müssen über Unterschwandorf fahren

Für Autofahrer ist die Strecke bis September voll gesperrt, sie müssen eine Umleitung über Unterschwandorf in Kauf nehmen. Die Erneuerungen an der Brücke übernimmt die Firma Hammer aus Egenhausen. "Wir wollten, dass die Arbeiten aus einem Guss sind", begründet der Bürgermeister die Entscheidung. Die beiden anderen Brücken sind im weiteren Verlauf des Jahres an der Reihe. "Bei denen ist aber nicht viel zu machen", meint Hölzlberger. "Der Fokus liegt darauf, die größeren Arbeiten an dieser Brücke zügig umzusetzen."