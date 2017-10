Haiterbach (kaz). Im Ofen vergessene Brötchen sind in der Nacht auf Sonntag einem Bewohner im Breitenäckerweg zum Verhängnis geworden. Die Feuerwehr Haiterbach wurde laut Gesamtkomandant Volker Renz um zirka 3.15 Uhr alarmiert. In einer Wohnung im Dachgeschoss hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Dies wurde von Nachbarn gehört. Die Feuerwehr hat die Wohnung geöffnet, Diese war laut Renz komplett verraucht. Im Wohnzimmer wurde der Bewohner schlafend aufgefunden und gerettet. Er wurde mit einer Rauchvergiftung an den Rettungsdienst übergeben. Die Brötchen im Backofen waren komplett verbrannt.