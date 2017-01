Haiterbach Parzany macht den Auftakt

Haiterbach (kaz). Einstieg in den Bibelkongress, der bis in den April hinein 30 Seminare anbietet, ist am Sonntag, 29. Januar, mit einem Eröffnungsgottesdienst ab 10 Uhr in der Laurentiuskirche in Haiterbach mit Pfarrer Ulrich Parzany. Auch in den anderen am Bibelkongress beteiligten Gemeinden finden Eröffnungsgottesdienste statt.

Veranstalter des evangelischen Bibelkongresses sind die Gesamtkirchengemeinde Haiterbach-Talheim, die Liebenzeller Gemeinschaft Haiterbach, die Gemeinde Gottes Haiterbach, die Kirchengemeinden Bösingen/Beihingen und Ober- und Unterschwandorf, die Gesamtkirchengemeinde Hochdorf-Schietingen-Vollmaringen und die Kirchengemeinde Rohrdorf/Mindersbach.

Die gemeinsame Auftaktveranstaltung mit Ulrich Parzany und seinem ersten Vortrag zum "Vierfachen Allein" der Reformation "Allein durch Jesus – Und die anderen Religione?" findet ebenfalls am Sonntag, 29. Januar, ab 19.30 Uhr in der Laurentiuskirche statt.