Haiterbach Partnerschaft wird drei Tage gefeiert

Verschiedene Vereine haben ihre Teilnahme zugesagt. Einer, so sei jetzt klar, falle aber aus. Aufgrund einer Hochzeitsfeier sei der Liederkranz verhindert. Und so sei in der Überlegung, noch einen Projektchor für die Partnerschaftsfeier auf die Beine zu stellen.

Schön fände es Bürgermeister Andreas Hölzlberger vor allem auch, wenn viele Jugendliche mit nach Metnitz reisen würden. "Als wir vor fünf Jahren die 45-jährige Partnerschaftsfeier bei uns hatten, war die Metnitzer Jugend stark vertreten. Daran sollten wir anknüpfen", schreibt er in der Einladung, die an die Vereine ging.

Die Zusammenkunft im Sommer soll am Freitag, 21. Juli, gegen 16 Uhr mit der Begrüßung auf dem Metnitzer Marktplatz beginnen. Später trifft man sich beim Heimatabend in der Festhalle, bei dem Sänger und Bläser auftreten.

Der Samstagvormittag steht zur freien Verfügung. Am frühen Mittag trifft man sich auf dem Marktplatz zum Konzert der Schützenmusik, um etwa über die Geschichte der Städtepartnerschaft zu hören, um dann im Festzug in die Halle zu ziehen, wo das Programm fortgesetzt wird.

Am Sonntag, 23. Juli, findet in Metnitz das Talschaftsingen statt. Dem Frühschoppen geht die Heilige Messe voraus.

Um 13 Uhr beginnt dann das eigentliche Talschaftssingen mit mehreren Gesangsvereinen der Gastgeber.

Weitere Informationen: Stadtverwaltung Haiterbach, Jennifer Hutzel, Telefon 07456/93 88-20, Mail: hutzel@haiterbach.de