Haiterbach Oberschwandorf ganz sportlich

Haiterbach-Oberschwandorf. Den Auftakt des Sportwochenendes macht dabei die 18. Auflage des Moonlight-Penalty-Cups, der immer wieder ein Selbstläufer ist. Nach wie vor stellt der SV Oberschwandorf das größte Elfmeter-Turnier in der Region auf die Beine: In der Regel gehen mehr als 50 Mannschaften an den Start, die an einem Abend mehr als 1000 Tore erzielen.

Der Startschuss fällt am Freitag, 7. Juli, um 18.30 Uhr. Und gegen Mitternacht steigen schließlich die Finalspiele. Eine Mannschaft schießt dabei mit fünf Schützen, wobei die Regeln des Württembergischen Fußballverbandes für das Elfmeterschießen gelten.

Mannschaften winken Geldpreise