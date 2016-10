Haiterbach Nur wenig Einigkeit bei Ortsmitte

Gegen eine ursprünglich vorgesehene Abstimmung Punkt für Punkt sprach sich Mathias Kaupp (UBL) aus. Er wolle jetzt nicht über etwas abstimmen, was möglicherweise gegen die Unterschwandorfer sei – mit Ausnahme des P&M, den er als "völlig daneben" bezeichnete.

Theo Schuon (UBL) konnte sich zudem nicht vorstellen, wer eine Aussichtsplattform an der Durchfahrt mit Blick zum Schloss nutzen wird.

Karl Braun (DBH) kritisierte darüber hinaus den Verfahrensablauf. Es gehe ihm "auf den Geist", dass man so viele Kreativabteilungen habe. Gemeint waren offenbar Bürgertisch und Ortschaftsrat. Als Gemeinderat solle man dann nur noch abnicken. Braun äußerte auch Unmut darüber, dass ein Ortsvorsteher am Tisch mitrede. Das sei in der Vergangenheit nicht üblich gewesen. Bürgermeister Andreas Hölzlberger machte hingegen klar, dass Häußler mit am Tisch sei, um offene Fragen zu klären.

Mehrere Gemeinderäte sprachen sich dagegen aus, die Busse auf der Straße halten zu lassen. Man dürfe den Verkehr nicht behindern, sagte beispielsweise Otto Roller (CDU/FWH).

Paul Gauss machte allerdings deutlich, dass dies vom Land so gewollt sei, solange nicht mehr als 700 Fahrzeuge pro Stunden gezählt würden oder alle zehn Minuten ein Bus komme. Und die Bushaltebuchten würden zur Straße gehören und seien damit Angelegenheit des Landes.

Was nun genau in Unterschwandorf von den Maßnahmen mit Gesamtkosten von 842 000 Euro nun tatsächlich realisiert werden soll, wird sich erst noch zeigen. Gerhard Gutekunst (UBL) hätte dies gerne in der Klausurtagung gesehen, bis dahin ist allerdings nicht klar, ob der Gehweg gebaut werden darf.