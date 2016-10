Haiterbach Neues Gewand für Kuckucks-Gugga

Haiterbach. Mehr als die Hälfte der Mitglieder des seit drei Jahren eigenständigen Vereins Kuckucks-Gugga waren zur Hauptversammlung ins Gasthaus Lamm gekommen. Vorsitzende Carina Walz blickte nach ihrer Begrüßung auf die Highlights der jüngsten Fasnetssaison zurück und betonte das aktive Engagement der Gugga, auch im Miteinander mit anderen Vereinen. Der Höhepunkt und gleichzeitig das Motto der kommenden Saison soll das neue Häs sein.

Rolfine von der Walz, besser bekannt als Rolf Walz, referierte betont witzig als Schriftführer-Vertretung über die Events und Auftritte der abgelaufenen Saison. Vom Instrumenten-Abstauben über Nachtumzüge, eigene Fasnet in der Halle bis zum Schneckenessen am Aschermittwoch mit leckerem Schnitzel, hatten die Gugga alle Hände voll zu tun, um alle Termine wahrzunehmen. Er erwähnte auch die Nachsaisontermine bei einem runden Geburtstag, zwei Hochzeiten und als Titelverteidiger und erneuter Gewinner des Wanderpokals beim Musiker-Flashmob des Waldachfestes in Oberschwandorf.

Der Bericht von Kassenwartin Stephanie Single ergab, dass die Gugga zwar Einnahmen von knapp 14 000 Euro erwirtschaftet haben, aber die Ausgaben, primär wegen der neuen Narrengewänder, das Konto mit fast 1000 Euro ins Minus geführt haben.