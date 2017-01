Haiterbach Neue Gewänder und neuer Showtanz

Zur Eröffnung der fünften Jahreszeit präsentierten sich gestern die Musiker der "Kuckuck’s Gugga Haiterbach" im Beisein von Bürgermeister Andreas Hölzlberger vor dem Rathaus in ihrem brandneuen Häs. Ab der jetzt beginnenden Fastnetszeit werden die Gugga-Musiker mit royalblauen Röcken und farblich passenden Jacken mit Fellkapuzen sowie grauen Fransen daran unterwegs sein. Ergänzt werden die Kostüme durch orangefarbene Hosen und wärmende Fleece-Shirts. Auf den Rückenseiten der Jacken prangt das Emblem der Gugga-Musiker.

Die Instrumente wurden in Anwesenheit von etlichen Zuschauern abgestaubt und erklangen sodann mit "The Final Countdown" und Stimmungsliedern. Den ganzen Feiertag lang dauerte die Saisoneröffnung in den Stadtteilen und umliegenden Orten. An unterschiedlichen Stationen traten die Musiker auf und sorgten für Stimmung und gute Laune zum Auftakt der Kampagne 2017.

Während am späten Vormittag bei der Saisoneröffnung der "Kuckuck’s Gugga" noch die Sonne leicht wärmend vom Winterhimmel lachte, war das Maskenabstauben bei der Narrenzunft Unterschwandorf am Abend eine eiskalte Angelegenheit auf dem Rapp-Platz. Selbst wärmende Handschuhe und Mützen reichten bei minus 15 Grad kaum aus, um der Kälte zu trotzen. Davon ließen sich die weit über 100 Gäste jedoch nicht abhalten, das Spektakel, eingeleitet mit mehreren Böllerschüssen, zu verfolgen.