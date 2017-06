Haiterbach Nachmittags lacht doch noch die Sonne

Haiterbach. So gehört es bei den Musikern zur lange gepflegten Tradition, in aller Herrgottsfrühe mit viel Marschmusik durch die Straßen zu ziehen. Bereits kurz nach dem Krieg hat man damit begonnen, am Pfingstsonntag mit der Tagwache alle Haiterbacher zu wecken, weiß Musiker-Vorstand Uwe Renz.

In diesem Jahr fiel die Tagwache allerdings im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser – und das zum ersten Mal seit gefühlten 40 Jahren, so der Musiker-Chef mit Blick auf den starken Regen in den frühen Morgenstunden. "Wir standen um 5.30 Uhr parat, aber bei diesem Regen hätten die Instrumente gelitten", machte Uwe Renz deutlich. Und so war in diesem Jahr nicht mehr als ein Ständchen in einer Doppelgarage in der Mörikestraße drin.

Ein günstiger Termin ist der Pfingstsonntag für die Tagwache allemal, weil an diesem Tag auch die Jahrgangsfeiern in der Kuckucks-Stadt über die Bühne gehen. Beim Auftritt der Stadtkapelle am Nachmittag lachte schließlich auch die Sonne wieder: Unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Siegfried Wollwinder-Schiller lockten die Musiker mit ihrem Konzert am Marktbrunnen zahlreiche Zuhörer an, darunter auch viele Jahrgänger. Dabei reichte das musikalische Repertoire des gut einstündigen Konzertes vom klassischen Marsch, über die obligatorische Polka bis zum modernen Beat. Zum krönenden Abschluss wurde natürlich noch das Kuckucks-Lied gespielt und gesungen, sozusagen die Haiterbacher "Nationalhymne".