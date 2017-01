Haiterbach Musikalisch von bester Seite gezeigt

Stolz waren die Musiker ebenso auf jene aus ihren Reihen, die sich besonders fleißig in Sachen Probenbesuch zeigten. Nur eine Zusammenkunft ausgelassen haben Kassier Thomas Braun sowie Fritz Kirgis. Auf 66 von 68 Zusammenkünften kommt Rolf Rauschenberger, den dritten Platz teilen sich Karl Seeger und Siegfried Wollwinder-Schiller. Den vierten Platz in Sachen Zusammenkünfte sowie den ersten bei den Auswärtigen sicherte sich Rainer Graf.

Der Wanderpokal in der Registerwertung ging an die Tenorhörner. Von den 41 Jugendlichen waren einige besonders fleißig: Julian Brezing, Samanta Cretnik, Lars Hensel und Peter Rauschenberger nahmen am D2-Lehrgang teil, den D1 besuchten Nick Brenner, Samira Härdter, Tobias Harr, Anna Rauschenberger sowie Jakob Rauser.

Die nächsten Termine stehen bereits im Terminkalender: Am 10. Februar steigt die Fasnets-Party mit DJ Jogi in der Festhalle, Beginn 20 Uhr. Am 22. April findet das Frühjahrskonzert in der Kuckuckshalle statt, bei der Feier zur 50-jährigen Städtepartnerschaft in Metnitz werden die Musiker ebenfalls dabei sein und auch auf sein 21. Straßenfest freut sich der Verein schon.