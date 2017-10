Haiterbach Ministerium wirbt für Beteiligung

Die Bürgerinitiative wollte da vielmehr hören, ob das Land den Entscheid zur Kenntnis nehme, wie Jürgen Kaupp fragte. Man stelle sich jetzt vor, dass das Land eine Alternative zu Haiterbach suche. Dann sei der Bürgerentscheid ja nichts wert, war die Erkenntnis eines Mitglied, als nochmals darauf verwiesen wurde, dass nicht über das Gelände, sondern über die Haltung der Stadtverwaltung abgestimmt wurde. Letztere, vor allem die von Bürgermeister Hölzlberger, wurde auch mehrfach in Zweifel gezogen. Er wurde aufgefordert, das ablehnende Schreiben offen zu legen, das er ans Land geschickt hat – unter anderem ein Anliegen von Johann Pagitz –, wenngleich Arndt bestätigte, dass Hölzlberger die Ablehnung deutlich gemacht habe.

Auch das Reizwort Kompensationen fiel – mal in der Auffassung dass dies Korruption sei ("Wir lassen uns die Lebensqualität nicht abkaufen"), mal im Vorschlag von Karl Braun, dass man über solche erst sprechen sollte, wenn die Entscheidung stehe.

Dass die Emotionen besonders bei direkt Betroffen groß sind, wurde in den Meldungen von Landwirt Rudolf Sautter deutlich. Am Anfang sei gesagt worden, dass wenn die Bürger dagegen seien und die Eigentümer nicht verkaufen wollten, das Gelände nicht komme. Und dann wolle man enteignen. Die Frage "Warum Haiterbach)" nahm auch eienn breiten Rahmen ein. Otto Roller sieht darin eine Frage der Lobby, die sich in Böblingen größer sei. Man habe den Verdacht, man habe auf Haiterbach geeinigt, weil man den Platz nicht im Kreis Böblingen haben wolle, sagte Günter Görlitz.

Görlitz, Reiner Schuon und Peter Schuon machten auf Naturschutz und Biotope aufmerksam, die in Haiterbach mehr betroffen seien. Der Standort Schallberg sei ebenso geeignet, vertrat nicht nur Peter Schuon. Den Muckberg könnte man sofort auffüllen, meine Sautter.

Arndt Warb trotz der ablehnenden Haltung dafür, sich in der Bürgerbeteiligung einzubringen. Damit sei man nicht für das Gelände, könne sich vielmehr das Verfahren kritisch einbringen. Die Haltung der Teilnehmer war hier auch deutlich: Warum solle man sich in etwas einbringen, was man nicht wolle?