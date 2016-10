Haiterbach Mehr Grün und Ruhe im Ort

Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozesses hatten Oberschwandorfer Bürger gemeinsam mit dem Ortschaftrat im Juni vergangenen Jahres die Ortsdurchfahrt in Augenschein genommen und Anregungen geäußert, die das beauftragte Büro Gauss und Lörcher in Pläne umsetzte. Ziel war eine verkehrsberuhigende Gestaltung mehr Bäume am Straßenrand sowie weitere Parkmöglichkeiten.

Planer Paul Gauss erläuterte die Planung, zu deren Bestandteile unter anderem ein Pflaster vor der Metzgerei sowie vier Längsparkplätze vor Bäckerei und Lebensmittelgeschäft gehören. Ferner werden Grünflächen gestaltet.

Stadtrat und Oberschwandorf Ortsvorsteher Bruno Bessey erklärte, dass man die Umsetzung aufgrund der guten Förderung angehen müsse. "Aber auch, weil die Planung gut ist", fügte Bürgermeister Andreas Hölzlberger lächelnd einen zweiten Grund an.