Haiterbach Martin Bessey führt künftig den SV Oberschwandorf

In seiner Ansprache und den Berichten der einzelnen Abteilungen ließen Hans-Joachim Gutekunst und die Verantwortlichen des Vereines das vergangene Jahr Revue passieren und zeichneten ein lebhaftes Bild des Vereinslebens. Dazu zählten die Skiausfahrt für Mitglieder ins Pitztal, die Unterhaltungsabende der "Schwandorfer Brittlesbühne" oder das Sportwochenende am ersten Juliwochenende. Mit 50 Mannschaften war das Elfmeterturnier des SVO wieder eines der größten im weiten Umkreis. Darauf folgte Samstags und Sonntags das Turnier der Jugendmannschaften des SVO. Sagenhafte 48 Mannschaften kamen zu diesem Turnier an beiden Tagen.

Die Jugendarbeit wird beim SVO hochgehalten und berichtete der kommissarische Jugendleiter Wolfgang Bross von der Kooperation mit drei anderen Vereinen (VfR Beihingen, TSV Rohrdorf und SSV Walddorf). Diese vier Vereine haben sich zu einer Spielgemeinschaft zusammengefunden, um den Jugendlichen zu gewährleisten, in jedem Jahrgang spielen zu können. Beim SVO spielen in der jetzigen Saison die A-Junioren dieser Spielgemeinschaft.

Kassenwart Ralf Röhm berichtete auch von einem finanziell erfolgreichen Jahr.

Bei den Fußballern des SVO lief es in der vergangenen Saison 2015/2016 nicht ganz so gut: Die Runde wurde auf dem elften Tabellenplatz abgeschlossen. Zur neuen Saison wurde ein neuer Trainer verpflichtet. Dieser stellte sich als alter Bekannter heraus: Thomas Buhl aus Haiterbach, der schon in der Vergangenheit als Trainer beim SVO war. Die neue Runde wurde von den Jungs um Abteilungsleiter und Spieler Tobias Hiller und dem neuen Trainer mit viel Elan und Freude angegangen, so dass man zur Winterpause auf einem sensationellen dritten Tabellenplatz steht.

Die Abteilung Tennis steht unter der Abteilungsleiterin Sonja Edler momentan gut da und bei der vorangegangen Abteilungsversammlung wurde diese in Ihrem Amt bestätigt.

Als altgedientes Mitglied der ersten Stunde wurde der Kassier Rolf Maier zum Ehrenmitglied ernannt.

Das Kinderturnen besuchen momentan 52 Kinder. Ihnen zeigt Claudia Hiller professionell mit ihren Helfern das Turnen.

Seit einiger Zeit bietet der SVO unter Leitung von Nicole Ratajczak auch Yoga-Kurse im Bürgerhaus in Oberschwandorf an.

Zahlreiche Mitglieder für Treue geehrt

Bei der Versammlung wurden auch wieder zahlreiche Mitglieder geehrt. So waren dies in diesem Jahr: 20 Jahre aktiv: Stefan Landenberger 25 Jahre passiv: Stefan Landenberger, 40 Jahre passiv: Bertram Bross, Hans-Peter-Dietle, Ralf Röhm, Gunter Walz und Bernd Walz, 50 Jahre passiv: Manfred Brenner und Eckard Kübler, 60 Jahre passiv: Horst Bucher.

Vom Verband aus wurden Alex Krieg und Matthias Niethammer für Ihre langjährige Tätigkeit als Jugendtrainer mit der Jugendleiterehrennadel in Bronze geehrt.

Dem Antrag von Gutekunst beantragt, den Erwachsenenbeitrag des SVO von momentan 31 Euro jährlich sukzessive bis 2022 auf 40 Euro zu steigern, wurde einstimmig zustimmt.

Ebenfalls angenommen wurde der Antrag, künftig einen Rentnerbeitrag von 50 Prozent des Erwachsenenbeitrages zu erheben.