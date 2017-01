Haiterbach Markt soll Kaufkraft binden

Von Seiten der Straßenbauverwaltung wurde zudem signalisiert, dass eine weitere Zufahrt außerhalb der Ortsdurchfahrt von der Landesstraße 354 vorstellbar wäre. Damit dies verbindlich geklärt werden kann, hatte die Stadtverwaltung einen städtebaulichen Entwurf für die Marktansiedlung und die notwendige Verkehrserschließung in Auftrag gegeben – in dem auch weiterführende Möglichkeiten der Erschließung und alternative Nutzungen zum vorhandenen Sägewerk dargestellt werden.

Nach dem aktuell rechtskräftigen Bebauungsplan für das bestehende Gewerbegebiet ist in diesem Bereich bislang nur Einzelhandel mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern zulässig. Daher, so Bürgermeister Andreas Hölzlberger, sei nun ein Bebauungsplanverfahren erforderlich, um das Areal am Sägewerksgelände in Richtung Unterschwandorf als Sondergebiet für Einzelhandelsgroßbetriebe auszuweisen. Immerhin hat der Handelskonzern Rewe bereits sein Interesse angekündigt, hier einen Markt mit 1 350 Quadratmetern Verkaufsfläche zu errichten.

Einer Einzelhandelsstudie des Regionalverbandes zufolge weist der Standort Haiterbach ein Defizit in Sachen Verkaufsflächen auf. Mit der geplanten Ansiedlung eines Vollsortimenters könne die Angebotsstruktur abgerundet werden – aber auch bislang in Nachbarkommunen abfließende Kaufkraft vor Ort gebunden werden. So erwartet das Gutachten, dass 83 Prozent der Umsätze eines Vollsortimenters aus Haiterbach selbst erreicht werden.