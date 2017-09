Haiterbach Land möchte Begleitgruppe gründen

Haiterbach. 1871 Ja-Stimmen wurden am Sonntagabend bei 3155 Wählern gezählt (wir haben berichtet). So entspricht das einer Zustimmung von 59,3 Prozent. Bereinigt um die in den meisten Fällen offenkundig absichtlich ungültig gemachte Stimmen (ohne Kreuz oder komplett durchgestrichen) sind das 61 Prozent bezogen auf 3066 gültige Stimmen. mit Nein hatten 1195 Wähler gestimmt. Das entspricht 37,9 (bereinigt 39) Prozent.

Die Ergebnisse unterschieden sich dabei in den einzelnen Teilorten (siehe Grafik). Zwar wäre der Bürgerentscheid auch getrennt betrachtet überall angenommen worden. Jedoch lag die Zustimmung in Oberschwandorf und Beihingen rund fünf bis sechs Prozent hinter Unterschwandorf und Haiterbach zurück. Eine mögliche Erklärung könnte die mehr oder weniger starke Betroffenheit der Teilorte von dem zu erwarteten Flugzeugverkehr sein.

Die Stadtverwaltung muss nun drei Jahre lang alles rechtlich Mögliche tun, um das Absetzgelände zu verhindern. Beispielsweise bei den baurechtlichen Verfahren widersprechen und möglicherweise klagen und keine Grundstücke an das Land zu veräußern – wenngleich die entscheidenden Grundsücke in privatem Eigentum sind.