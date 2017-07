Haiterbach KSK-Übungsgelände: Bürgerentscheid am 24. September

Bereits in der vergangenen Sitzung habe man den Weg für den Bürgerentscheid frei gemacht, erinnerte Bürgermeister Andreas Hölzlberger. In einem Gespräch mit der Bürgerinitiative sei dann das weitere Vorgehen besprochen worden.

Die Stadtverwaltung sah keine Notwendigkeit, die Fragestellung noch einmal zu überarbeiten. So werden die etwas mehr als 4000 Abstimmungsberechtigten also die Frage beantworten müssen: "Sind Sie dafür, dass die Stadt Haiterbach alle rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreift, um zu erreichen, dass das geplante KSK-Übungsgelände mit Flugplatz beim Dürrenhardter Hof nicht realisiert wird?"

Da erstmals ein Bürgerentscheid in Haiterbach durchgeführt werde, sei es aus Sicht der Gesprächsteilnehmer wichtig, die Bevölkerung über die Sachfragen zu informieren, sagte Hölzlberger. Dies betreffe zum einen die Frage, wie es zu einer Entscheidung kommt. Antwort darauf gibt das Service-Portal Baden-Württemberg: "Die Frage auf dem Stimmzettel muss so formuliert sein, dass sie mit ›Ja‹ oder ›Nein‹ beantwortet werden kann. Die gestellte Frage ist in dem Sinne entschieden, indem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde. Diese Mehrheit muss aber mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten betragen (›Quorum‹)." Bei circa 4000 Stimmberechtigten betrage die nötige Mehrheit also rund 800 bis 850 Stimmen, sagte der Bürgermeister. Die genaue Zahl würde beim Erstellen des Wählerverzeichnisses ersichtlich.