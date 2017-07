Haiterbach KSK-Absetzgelände: Für Bauern geht es um Existenz

Mit Karten bewehrt stehen die drei am Dürrenhardter Hof, um aufzuzeigen, wo aus ihrer Sicht ein solches Übungsgelände für das Kommando Spezialkräfte hingehören würde: am besten auf das Gelände beim Muckberg hinter dem Kasernengelände in Calw oder auf den Wächtersberg in Wildberg, auf ein Areal bei Deckenpfronn oder auch auf das ehemalige Horber Bundeswehrgelände. Aber eben nicht nach Haiterbach.

Hier, auf dem Dürrenhardter Hof, bewirtschaften Rudolf Sautter (72) aus Bondorf und sein Jahrgänger Gerd Walter aus Jettingen schon seit Jahrzehnten in einer Ackerbaugemeinschaft die fruchtbarsten Böden, die Haiterbach zu bieten hat. Mittlerweile ist es ein Großbetrieb. Auf 300 Hektar wird hier Saatgut angebaut, hinzu kommen 40 Hektar Zuckerrüben. Im Hof lagern gut 2500 Tonnen Saatgut.

Wenn es nach dem Willen des Landes geht, sollen sie nun 24 Hektar von ihrem Land für das Absetzgelände hergeben, das dann direkt bis in die Hofeinfahrt reichen würde.