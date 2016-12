Haiterbach Kräftige Stimmen begeistern Zuhörer

Der Hausherr der Laurentiuskirche, Pfarrer Albrecht Bahret, knüpfte in seiner Begrüßung an das Konzertthema "Was Schenken wirklich heißt" an und wies auf das Zwiegespräch des Kirchenvaters Hieronymus mit dem neugeborenen Messias hin und bezeichnete die Erlösungsbotschaft als das größte Geschenk für alle gläubigen Christen.

Das Musikprogramm umfasste Chorlieder und instrumentale Intermezzi, zwischendurch regte eine gesprochene Männerstimme aus den Chorreihen zum Nachsinnen über die vielschichtigen Aspekte der Advents- und Weihnachtszeit an. Bei Singen, Spielen und Sprechen bekamen sowohl Sänger als auch die überwiegend jungen Streicher öfter die Gelegenheit, sich auch solistisch – mutig und mit vollem Engagement – einzubringen und damit die Konzertatmosphäre um individuelle Akzente zu bereichern.

Während die Dirigentin Lilli Wilhelm und Lene Amseln am Klavier die Geschicke des Gesamtapparats koordinierten, führte Larissa Baumgärtner die rein instrumentalen Stücke vom Konzertmeisterpult aus. Mit Körpersprache und Bogenbewegungen signalisierte sie unmissverständlich die Einsätze und Tempoangaben, sodass sowohl "Rose von Bethlehem" und "Hallelujah", "Suite antique" und "Palladio" als auch die mit Flöte- und Oboesoli durchwebte, von Streicher-Pizzicati begleitete "Masters in this hall" und das gefühlsbetonte "Oboe d’amore" ihre musikalische Wirkung nicht verfehlten.