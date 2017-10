Haiterbach Kirchlicher Teil ist an der Reihe

Der gemischte Chor Haiterbach wechselt jährlich zwischen einem weltlichen und einem Kirchenkonzert. So laden die Sängerinnen und Sänger in diesem Jahr zu zwei Kirchenkonzerten ein. Diese finden am Samstag, 21. Oktober, ab 19 Uhr in der Laurentiuskirche Haiterbach und am Sonntag, 22. Oktober, ab 17 Uhr in der Wallfahrtskirche Heiligenbronn statt.

Klassische und auch moderne Werke

Auf dem Programm stehen klassische Werke von Schütz, Mozart, Mendelsohn-Bartholdy sowie auch modernere Stücke wie "For the beauty of the world" (John Rutter), "The Ground" (Ola Gjejlo) oder "Oh happy day".