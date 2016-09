Haiterbach Kinder versuchen sich als Korbjäger

Abschließend gab es auf beiden Seiten einen kleinen Wettbewerb. Dabei konnten die jungen Teilnehmer ihre Wurfqualitäten beim "Shootout" beweisen, wobei es darum ging, den Vordermann buchstäblich aus dem Spiel zu werfen. Die beiden zuletzt verbliebenen Spieler erhielten als Preis einen Geldbeutel aus der Fanartikel-Serie des Bundesligisten "Walter Tigers Tübingen".

Mario Stojcevic verabschiedete die jungen Korbjäger und bedankte sich für das engagierte Mitmachen. Zudem würde man sich freuen, wenn man demnächst das eine oder andere Gesicht im Jugendtraining des Vereins wiedersehen würde.

Trainingszeiten für die Jahrgänge 2005/2006 und jünger sind montags von 17 bis etwa 18.15 Uhr in der Sporthalle Oberschwandorf und freitags von 17 bis 18.30 Uhr in der Kuckuckshalle Haiterbach. Kontakt kann man per E-Mail über info@komusina.com aufnehmen.