Haiterbach Jede Generation bringt frischen Wind

Die Freundinnen der Männer fertigen Vorhänge für die Fenster. Langsam aber sicher wird es heimisch in der alten Hütte. Sogar für ein altes Radio, einen Plattenspieler und einen Holzofen findet man Platz. An Silvester 1976 ist es so weit: Die Haslochbar wird eingeweiht.

Fortan treffen sich dort die Jugendlichen aus Haiterbach, anfangs sogar mehrmals die Woche. Doch mit der Zeit wächst die Gründergeneration aus dem Jugendalter heraus. Die nun erwachsenen Männer setzen andere Prioritäten. Es ist Zeit für einen Generationenwechsel.

Nachfolger sind schnell gefunden. In den 1980er-Jahren übernehmen Hans-Peter Schweizers Bruder Bernd und seine Freunde die Haslochbar. Nach diesem Muster entdecken Generationen von Haiterbacher Jugendlichen die Haslochbar für sich, setzen neue Akzente und übernehmen Verantwortung.

Als beispielsweise 1999 der Sturm Lothar die Haslochbar verwüstet, sind Mike Schweizer und sein Bruder Peter für die Einrichtung zuständig. Die beiden 17-Jährigen müssen damals ordentlich anpacken. "Es ist viel kaputt gegangen", erinnert sich Mike Schweizer. Mittlerweile liegt die Verantwortung für die Bar längst in anderen Händen, die Brüder schauen aber immer noch ab und an nach dem Rechten. "Sonst lassen wir den Jugendlichen freie Hand", so Schweizer. "Hier stören sie ja auch keinen."

Im Jahr 2007 übernimmt erstmals ein "Nicht-Schweizer" die Haslochbar: Der damals 16-jährige Michael Kaupp.

Ein Mitarbeiter des Familienbetriebs habe ihnen empfohlen, die Bar weiterzuführen. "Der Hans-Peter fand das sofort gut", so Kaupp. Mit elf Freunden kümmert er sich fortan um die Haslochbar – jeden Freitag treffen sich die Jugendlichen. "Wir waren froh, dass wir so eine Hütte hatten. Dort einfach unsere Gemeinschaft Pflegen konnten", sagt Kaupp.

Zu dieser Zeit ist die Haslochbar bereits über die Stadtgrenzen Haiterbachs bekannt. Bis nach Talheim, Nagold oder Simmersfeld reicht ihr Ruf. "Da waren immer so 80 bis 120 Leute da", erzählt Kaupp. Die große Anzahl an Menschen ist in der etwa 20 Quadratmeter kleinen Raum immer schwerer unterzubringen.

Als es mit bis zu 120 Gästen zu eng ist, wird weiter ausgebaut

"Wir haben das ganze dann erweitert", erinnert sich Kaup. "Da gab es einen riesigen Vorraum, der nicht ausgebaut war." Ein Jahr lang arbeiten die Verantwortlichen fast jeden Abend am Umbau der Haslochbar, verdoppeln die Grundfläche und bauen eine weitere Bar ein. "Das war ein anstrengendes Jahr", bilanziert Kaupp.

Nach dem Umbau übernimmt Kaupps Cousin Marcel Bohnert im Jahr 2012 mit rund 20 Freunden das Ruder. Im September vergangenen Jahres ziehen sie das erste Mal nach längerer Zeit wieder ein Großevent in der Haslochbar auf: Eine professionelle Party samt DJ und Festzelt. Rund 650 Feierwütige zieht es an diesem Abend nach Haiterbach.

"Das so etwas kein 16-Jähriger organisieren kann, ist klar", meint Bohnert im Hinblick darauf, das die Verantwortung nach einigen Jahren erneut an einen Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren weitergegeben wird. "Aber wenn jemand jetzt Interesse hat, kann er gerne einsteigen." Er selbst würde dann bei der Planung von größeren Events aushelfen.

Und so ist es in der Haslochbar erneut Zeit für frischen Wind –­ eine neue Generation soll das Erbe von Hans-Peter Schweizer und seinen Kollegen übernehmen.

Denn auch 40 Jahre später suchen Teenager nach Rückzugsmöglichkeiten. Dann geben auch Bohnert und seine Kollegen die Schlüssel weiter. Und das Spiel beginnt von vorne.

Am Samstag, 3. September, steigt in der Haslochbar anlässlich des 40-jährigen Bestehens eine große Party. Neben einem Getränkewagen wird es wieder ein Partyzelt geben. Einlass für Personen ab 16 Jahren ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro.