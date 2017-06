Haiterbach In diese Gärten wird viel Arbeit gesteckt

Die Haiterbacher Gärtner taten dies erstmals im letzten Jahr. Damals war der Andrang etwas größer, doch Vorsitzender Ralf Frisch war deswegen nicht unzufrieden. "Jeder der kommt, ist Gold wert", erklärte er.

Auch nächstes Jahr will der OGV seine Gartentüre wieder öffnen. "Das soll als unser Festle im Jahr anlaufen", so Frisch über den Beschluss im Vereinsausschuss. Es soll ein Fest für die Bevölkerung sein, "damit die mal gucken können, was hier so läuft". Und das alles in einem gemütlichen, kleinen Rahmen. So können die Besucher die Ruhe und Idylle der Gartenanlage einmal selbst erfahren und genießen.